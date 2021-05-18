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Общество18 мая 2021 10:55

Пострадавших предпринимателей из Аксайского района пригласили на «Верхний Темерник»

Часть бизнесменов уже перешли на новые места
Ангелина СКИБА
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Единственный розничный рынок, чья деятельность не была приостановлена - «Классик»

Единственный розничный рынок, чья деятельность не была приостановлена - «Классик»

Фото: Александр РОГОЗА

Пострадавшим предпринимателям, которые работали на рынках в Аксайском районе, предложили торговые места на территории «Верхнего Темерника». Часть бизнесменов уже перешли на новые точки. Об этом сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

- На прошедшей неделе суд перенес рассмотрение исков на 3 июня. Единственный розничный рынок, чья деятельность не была приостановлена - «Классик». Стационарных торговых объектов на закрытых площадках нет. Часть предпринимателей уже перешла на рынок на «Верхнем Темернике», - рассказала Наталья Багрянова.

Она также подчеркнула, что ситуация остается напряженной. Сейчас представителей малого бизнеса консультируют антикризисные группы. Однако не все пострадавшие готовы идти на диалог и показать документы.

Ранее блокаду торговых зон в Аксайском районе прокомментировал первый зампрокурора региона Кирилл Осипчук. По его словам, на сегодняшний день уже сформировали девять исков, из которых четыре о приостановлении торговой деятельности и еще пять об изъятии шести земельных участков, которыми владели незаконно.