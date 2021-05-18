МВД: «Директор донской фирмы нелегально вывел за рубеж 19 млн рублей»

Миллионы рублей подозреваемый выплатил за несуществующий товар Фото: пресс-служба МВД России по РО

В Ростовской области 34-летнего директора коммерческой организации подозревают в незаконных валютных операциях на 19 млн рублей. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным ведомства, подозреваемый заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией. После этого под видом оплаты за товар он перевел по фальшивым документам миллионы рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В начале апреля донские правоохранители раскрыли попытку мошенничества на 33 млн рублей. Предварительно, обманную схему с фиктивным договором и банкротством придумали два бизнесмена.