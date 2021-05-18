О своих машинах, квартирах и доходах рассказали сотрудники управления МЧС

В Ростове спасатели отчитались о своих доходах. Фото: ГУ МЧС

Высшие чины управления МЧС раскрыли информацию о своих доходах и имуществе за 2020 год. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Заместитель главы управления Дмитрий Саенко за минувший год заработал порядка 1,3 миллиона рублей. У него также имеется небольшая квартира. Ее площадь составляет всего 31,5 квадратных метра.

Еще один заместитель Владимир Завер в 2020 году заработал 968 тысяч рублей. Он внес в декларацию два автомобиля BMW и Toyota Corolla. А также, в собственности у него две квартиры, но квадратура их достаточно мала - 37 и 30 квадратных метров.

Следующий заместитель Сергей Пряженцев за год получил доход в 1,3 миллиона рублей. В его собственности сразу несколько земельных участков. А также у него есть жилой дом общей площадью 498 «квадратов» и три квартиры.

Владимир Устин задекларировал доход за минувший год, он составил 1,7 миллиона рублей. У него нет машин и недвижимости.

Александр Дегтярев смог заработать 1,3 миллиона рублей, автомобилей и квартир у него тоже не оказалось.

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