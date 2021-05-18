Ректор ДГТУ оказался самым богатым среди руководителей ростовских вузов

О доходах ректора можно судить по опубликованной декларации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи оказался одним из самых богатых руководителей ростовских вузов. Об этом можно судить по опубликованным декларациям о доходах.

Так, по итогам 2020 года глава технического университета заработал 6,7 млн рублей. Также известно, что у него есть две квартиры, но в общей долевой собственности. Супруга ректора за год ничего не заработала, но известно, что она владеет земельным участком и жилым домом.

Годовой доход ректора ЮФУ составил чуть больше 4 млн рублей. Инна Шевченко на правах общей долевой собственности владеет жилым домом площадью 44,7 кв. метров. Также у нее есть два земельных участка. Супруг руководителя вуза заработал за год 179,9 тысяч рублей.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко получила в прошлом году 3,9 млн рублей. В декларации кроме этого указано три квартиры.

Ранее о том, сколько получили и чем владеют отчитались cенаторы от Ростовской области Ирина Рукавишникова и Андрей Яцкин