Сальчанин получил за убийство знакомого 9 лет и 6 месяцев тюрьмы

Вердикт суда в законную силу пока не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Сальска получил за убийство знакомого 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом сегодня, 18 мая, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, сальчанин совершил преступление в марте 2019 года. Во время ссоры он ударил своего оппонента ножом в шею. Пострадавший мужчина от смертельной колото-резаной раны умер на месте.

- Вердикт суда в законную силу пока не вступил, поэтому осужденный может его оспорить, - добавили в Следкоме.

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