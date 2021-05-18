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Происшествия18 мая 2021 17:55

Сальчанин получил за убийство знакомого 9 лет и 6 месяцев тюрьмы

Мужчина проведет срок в колонии строгого режима
Ангелина СКИБА
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Вердикт суда в законную силу пока не вступил

Вердикт суда в законную силу пока не вступил

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Сальска получил за убийство знакомого 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом сегодня, 18 мая, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, сальчанин совершил преступление в марте 2019 года. Во время ссоры он ударил своего оппонента ножом в шею. Пострадавший мужчина от смертельной колото-резаной раны умер на месте.

- Вердикт суда в законную силу пока не вступил, поэтому осужденный может его оспорить, - добавили в Следкоме.

В мае за жестокую расправу мужчину и женщину отправили в тюрьму на 21 год и 17 лет. Бандиты убили приятеля, который похвастался крупной суммой денег

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