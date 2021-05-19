Донских водителей просят быть внимательными на дорогах из-за дождя

Дождь начал идти в донской столице еще ночью. Он все еще не прекращается Фото: Мария ЛЕНЦ

Донских водителей в непогоду просят быть очень внимательными и осторожными. В Госавтоинспекции рассказали, какие неприятности могут поджидать водителей на дорогах из-за дождя. Также автолюбителям напомнили основные правила безопасности.

Так, например, обязательно нужно увеличить дистанцию между машинами. Необходимо выдерживать боковой интервал и строго соблюдать скоростной режим.

Во время дождя автомобиль может попасть в аквапланирование, когда полностью теряется сцепление шин с асфальтом. Такие случаи происходят, если небольшая машина на скорости въезжает в лужу или другое скопление воды. Следует помнить об этой опасности.

Дождь начал идти в донской столице еще ночью. Он все еще не прекращается. С утра, судя по данным сервиса "Яндекс. Карты", по городу уже произошло сразу несколько ДТП.