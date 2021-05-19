В Ростове на Стачки столкнулись пять иномарок

Авария произошла еще около 10 утра Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 19 мая, в Ростове на Стачки столкнулись сразу пять иномарок. Причем механические повреждения получили довольно дорогие авто, среди людей пострадавших нет, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла еще около 10 утра в районе дома №142. По предварительным данным, водитель Audi A7 не справился с управлением, и его машина врезалась в Renault Megane, которое находилось в среднем ряду. Этот автомобиль от удара отбросило в левый ряд на Renault Kangoo. А иномарка в свою очередь зацепила Skoda Octavia и Renault Kaptur.

На прошлой неделе в Зерноградском районе дорожная авария унесла жизни двух человек. «ВАЗ-21070» слетел на обочину и въехал в дерево, от тяжелых травм скончались водитель и пассажир легковушки