«Выбросил на улицу глубоко беременную»: в Ростовской области ищут семью таксе

Будущая мама оказалась выброшенной на улицу. Фото: официальная группа приюта "Святобор" в социальных сетях.

В Ростовской области, в городе Шахты, местный житель после того, как умерла гражданская жена, вышвырнул на улицу ее собаку.

Об этом в социальных сетях рассказали волонтеры. По словам работников приюта для безнадзорных животных «Святобор», такса – беременна. Пока она живет недалеко от того места, которое когда-то было ее домом. Соседи подкармливают будущую маму, но, по их словам, мужчина стал намекать на то, что хочет навсегда избавиться от собаки. Местные жители опасаются, что однажды они просто найдут таксу мертвой.

- Очередная беда. Хозяйка умерла, ее сожитель выбросил на улицу за ненадобностью глубоко беременную девочку, - прокомментировали активисты.

Сейчас волонтеры взялись за эту ситуацию и пытаются найти для собаки новых хозяев. Но, увы, пока безрезультатно.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростовской области собаку посадили в клетку для попугаев за украденный батон.

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