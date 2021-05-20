В Ростове заведующая детсадом за год заработала 8,6 млн рублей

Одной из самых богатых оказалась заведующая детсадом №142 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове стало известно, сколько получают заведующие в детских садах. Так, у ряда сотрудников дошкольных учреждений итоговая оплата за 2020 год составила несколько миллионов. Декларацию обнародовало городское управление образования.

Так, одной из самых богатых оказалась заведующая детсадом №142. Годовой доход Татьяны Михайловской оставил 8,6 млн рублей. У нее в собственности значится автомобиль Kia Rio.

На втором месте по уровню дохода оказалась Лилит Мелконян, которая работает в детском саду № 123. Всего она заработала 3,9 млн рублей. У нее не заявлено никакой собственности.

Третьей стала Людмила Рубинова. Это заведующая детским садом № 284. Специалист получила 2,8 млн рублей. У нее есть земельный участок, предназначенный под индивидуальное жилищное строительство, а также дом и квартира.

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