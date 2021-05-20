В Ростове директора школ отчитались о милионных доходах

Одной из самых состоятельных оказалась директор школы №7 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове о своих доходах за прошлый год отчитались директора школ. Часть из них, как и некоторые заведующие в детских садах, получили миллионные выплаты. Декларации опубликовало городское управление образования.

Так, одной из самых состоятельных руководителей оказалась Алла Лисовская. На своем посту в школе № 7 она получила 4,2 млн рублей. В собственности у нее заявлено две квартиры в 57,7 и 31,7 квадратных метров.

Почти на миллион рублей от лидера списка отстала директор лицея №14. Годовой доход Галины Чернышевой составил 3,4 млн рублей. В декларации за ней числятся квартира в 82 квадратных метра и одно машино-место.

А вот директор гимназии № 45 Наталья Путилина за год заработала немногим больше 700 тысяч рублей. При этом у нее есть квартира в 45,3 квадратных метра, гараж и две легковушки.