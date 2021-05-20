Донские полицейские ликвидировали подпольный алкоцех

У мужчины изъяли аппараты для розлива жидкости, около 500 литров спирта и пустую тару Фото: пресс-служба управления МВД

Жителю Ростовской области грозит до 6 лет тюрьмы за создание нелегального цеха по производству горячительных напитков. Сейчас 51-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Известно, что злоумышленник оборудовал мини-производство в гараже на своем участке. Для своих незаконных экспериментов горе-предприниматель закупил специальное оборудование. Во время обыска у него изъяли аппараты для розлива жидкости, около 500 литров спирта и пустую тару. Все это отправили на экспертизу.

Похожий случай произошел в Ростове в начале апреля. Тогда сотрудники ФСБ поймали двоих подозреваемых. У них нашли более 3,6 тысячи единиц готовой продукции и свыше 4 тысяч литров спирта