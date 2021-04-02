Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Ростове-на-Дону

В Ростове накрыли цех по изготовлению алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове сотрудники ФСБ накрыли цех по изготовлению нелегального алкоголя и его распространению Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. В отношении них были заведены уголовные дела.

- При обыске обнаружили на территории частного дома более 3,6 тыс. единиц готовой продукции,без маркировки и свыше 4 тыс. литров спирта для дальнейшего производства контрафактного алкоголя на общую сумму почти 2 млн рублей, - говорится в тексте сообщения.

Виновным предстоит ответить по статье 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". В настоящее время идет установка других участников преступной схемы, мест сбыта и других обстоятельств. Задержанные отпущены под подписку о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контрафакт на 80 миллионов: в Ростове полицейские изъяли 600 тысяч пачек сигарет.

Табачную продукцию планировали продавать в торговых точках региона.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.