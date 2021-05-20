Предварительно, ущерб составил свыше 250 тысяч рублей Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области на берегу Таганрогского залива поймали браконьера с уловом сельди и пиленгаса. Теперь злоумышленнику грозит крупный штраф, также у него могут конфисковать «Газель», в которой он перевозил рыбу. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника задержали в районе села Красный Пахарь. По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам составил свыше 250 тысяч рублей. Было возбуждено административное дело.

Накануне красносулинские казаки поймали браконьера в акваланге. Мужчину, который наладил поставки в пивные точки, давно не могли задержать с поличным.

Всего, по данным погранслужбы, с начала апреля из акватории залива вытащили больше 30 км нелегальных сетей и более 2500 крючьев. Общий ущерб составил свыше 400 тысяч рублей.