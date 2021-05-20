Как жителям Ростовской области через госуслуги оформить инвалидность

Людям с ограничениями по здоровью не обязательно посещать бюро. Фото: пресс-служба Бюро МСЭ по РО

В Ростовской области действует упрощенный порядок установления и продления инвалидности, который принят из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Он предполагает оформление документов в дистанционном порядке, то есть люди со слабым здоровьем находятся дома, избегая лишних контактов.

- Если у вас срок освидетельствования завершается, никуда ходить не надо, инвалидность автоматически будет продлена на 6 месяцев, без личного присутствия и предоставления письменного заявления, - рассказала и.о. руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Алина Медовник. - Такой порядок действует до 1 октября нынешнего года.

Портал госуслуг сделал процедуру еще проще. Сервис помогает решать вопросы по ряду направлений, сидя за компьютером: получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, копии акта медико-социальной экспертизы и протокола ее проведения, а также дубликата справки об инвалидности или внесение корректировок в индивидуальную программу реабилитации или абилитации. На "удаленке" можно и обжаловать решение МСЭ.