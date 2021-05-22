В Шахтах 5-летний мальчик попал под колеса иномарки

Ребенок спешил в магазин, который находится неподалеку от дома бабушки Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 22 мая, в Шахтах под колеса Honda CR-V попал 5-летний мальчик. Его с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел около 13.30 на улице Комиссаровской. Ребенок гостил у бабушки. Женщина работала в огороде, а малыш играл во дворе. Однако спустя время ему наскучило просто так сидеть, и он решил отправиться в магазин, который находится неподалеку.

По предварительным данным ГИБДД, мальчик резко «выбежал на проезжую часть в неположенном месте из-за припаркованного автомобиля», и в этот момент его сбила машина. Сейчас автоинспекторы выясняют детали происшествия.

Жителей Дона просят внимательно следить за тем, где играют и чем заняты дети. Они должны быть под присмотром. Также следует рассказать дошколятам о правилах поведения на дороге.

Ранее в станице Кагальницкой водитель Mitsubishi Lancer сбил школьника на велосипеде