В Ростовской области перевернулась иномарка, пострадали четверо подростков

По предварительным данным, он не справился с управлением Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП с Hyundai Accent пострадали четверо подростков. Они попали в больницу. Об этом сегодня, 22 мая, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как отметили в ведомстве, несчастный случай произошел еще вчера днем на выезде из села Сандата. За рулем иномарки был 18-летний водитель, на пассажирских местах - трое 16-летних мальчиков и один 15-летний.

Известно, что юный водитель был без прав и ключи от авто взял без спроса. По предварительным данным, он не справился с управлением, и машина слетела в правую обочину и опрокинулась.

В Госавтоинспекции напоминают: водить автомобили разрешено людям достигшим 18 лет, но при этом они обязательно должны получить права. Родителей просят внимательно следить за ключами от своих машин. Свободный доступ может привести к трагедии. Подросткам нужно объяснять всю опасность ситуации.

Также сегодня в Шахтах под колесами Honda CR-V пострадал 5-летний мальчик