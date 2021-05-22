Сейчас в здании проводят проверку Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове эвакуировали посетителей торгового центра «Рио», который находится на проспекте Нагибина. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, анонимный хулиган сообщил о заминировании здания и требует 2 млрд долларов.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Здание обследует кинолог с собакой. Случившееся ростовчане в эти минуты активно обсуждают в соцсетях.

- Была там. Ощущение - жесть, - призналась в комментариях посетительница торгового центра.

- Тоже только прибыли из «Рио». 1500 рублей отдали за билет в кино. Рекламу посмотрели, и нас выгнали на улицу, - добавила еще одна ростовчанка.

- Никогда не понимал, насколько должно быть скучно в жизни, чтобы звонить и сообщать подобные вещи. Таких нужно ловить и отправлять на рудники, чтобы они пахать до самой старости, - возмущенно добавил пользователь сети.

Два дня назад, 20 мая, из-за электронного письма о заложенном взрывном устройстве эвакуировали учеников и работников батайской школы №5. Позже выяснилось, что никаких бомб на территории школы не нашли.