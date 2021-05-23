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Общество23 мая 2021 7:00

Народный календарь на 23 мая 2021: по этому дню судили о погоде на лето

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 23 мая 2021
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Почти все народные приметы в этот день посвящены погоде.

Почти все народные приметы в этот день посвящены погоде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 23 мая 2021: по этому дню судили о погоде на лето. Рассказываем, в какие приметы верили наши предки.

Считалось, что, если 23 мая пойдет дождь, все лето будет пасмурным. При этом кучевые облака вечером предвещают хорошую погоду на следующий день. А вот если цветки одуванчика закрываются ранее 15 часов, стоит ждать осадков. Птицы поют до рассвета — будут дожди.

Есть и приметы для дачников. Если лопаются березовые сережки, пора сеять хлеб. Кроме того, в этот день начинается сбор целебных трав.