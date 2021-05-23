Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о том, как протекает третья беременность

Донская модель, супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова, мамочка двоих девочек Анастасия Костенко заявила о том, что беременна третьим ребенком.

В своем микроблоге в «Инстаграме» девушка сказала, что идет 15 неделя беременности.

- Второй триместр. Четвертый месяц, - написала Анастасия Костенко.

По словам девушки, чувствует она себя неплохо. И, даже несмотря на пикантное положение, ей удалось даже немного похудеть.

Также девушка сказала, что недавно стала крестной.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что донская модель Анастасия Костенко умудрилась сломать руку накануне родов.

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