2019-12-27T12:13:03+03:00
Общество

Ростовская модель Анастасия Костенко умудрилась сломать руку накануне родов

Дочь Милана постоянно жалела травмированную маму
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанка Анастасия Костенко сломала руку на последних неделях беременности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в ИнстаграмРостовчанка Анастасия Костенко сломала руку на последних неделях беременности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм
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Ростовчанка Анастасия Костенко сломала руку на последних неделях беременности.

О своей беде девушка рассказала подписчикам в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Беременная Анастасия Костенко опубликовала на своей странице большой пост о травмах беременных. К нему она прикрепила фото с перевязанной правой рукой. Модель рассказала, что получила травму из-за своей торопливости.

- Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие, - предостерегла подписчица других девушек в таком же интересном положении.

Но больше всего Анастасию удивила ее годовалая дочь Милана. Пока ее мама плакала от невыносимой боли, девочка то и дело подходила и жалела ее. Ростовчанка была очень растрогана, когда увидела, какая у нее с мужем растет нежная и чувственная дочь.

В комментариях к посту, мнения, разумеется, как всегда разошлись – кто-то из подписчиков Насти пожелал ей скорейшего выздоровления и попросил не рисковать больше, подвергая опасности малыша, а кто-то стала утверждать, что это порча или сглаз, поскольку семья Тарасовых публичная, такое вполне могло произойти. Но Анастасия суевериям не верит, уповая на свой энергичный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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