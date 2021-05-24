Ученые: «В Ростове клещи переносят опасный вирус, от которого нет вакцины»

В донской столице от агрессивных паукообразных обработали уже 115 га Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове клещи передают новый опасный вирус, от которого нет вакцины. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

- В базах данных появилась информация о передаваемом клещами вирусе из семейства Flaviviridae. От новых вирусов, даже хорошо известных, у нас вакцин и иммуноглобулинов нет. Плазма переболевших используется, но специфического лечения нет, - подчеркнула Людмила Карань.

В донской столице от агрессивных паукообразных обработали уже 115 га, в том числе специалисты распылили химикаты в Кумженской роще, на Левобережной и в Щепкинском урочище.

Кроме новых видов заболеваний, клещи могут также переносить Крымскую геморрагическую лихорадку, боррелиозы, вирусные энцефалиты. Жителей Дона просят правильно одеваться перед отдыхом или работой на природе. От клещей хорошо укроет одежда с длинными рукавами. Не стоит забывать и о головных уборах. Если паразит прицепился к вам, не пытайтесь снять его самостоятельно. Следует сразу же обратиться в больницу.