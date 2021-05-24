В Таганроге легковушка врезалась в бетонный блок, пострадали три человека

Несчастный случай произошел на улице Шевченко Фото: Сергей ГАПОН

Рано утром 24 мая в Таганроге легковушка врезалась в бетонный блок. Пострадали водитель и два пассажира, их увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве добавили, что несчастный случай произошел на улице Шевченко в районе дома №107. В преграду влетел «ВАЗ-21060». Сейчас автоинспекторы работают на месте происшествия, специалисты уточняют детали ЧП.

Также на прошедших выходных в аварию попали несколько подростков. На выезде из села Сандата их Hyundai Accent перевернулся. В итоге травмы получили четыре мальчика 15-16 лет.