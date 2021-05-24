В массовом ДТП под Новочеркасском пострадали три человека

В массовой аварии пострадали водитель и два пассажира «ВАЗа» Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Аксайском районе на М-4 «Дон», недалеко от Новочеркасска, в ДТП пострадали три человека. Их с травмами доставили в БСМП. Об этом сегодня, 24 мая, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

- По предварительным данным, водитель СНЕRУ А15 SQR7162 при совершении маневра не уступил дорогу попутному Škoda Rapid. Эту иномарку отбросило на встречную полосу в «ВАЗ-2109». При этом СНЕRУ А15 отлетел на другую попутную машину - Audi 100, - пояснили в ведомстве.

В массовой аварии пострадали водитель и два пассажира «ВАЗа». По факту произошедшего все еще проводится проверка, сам несчастный случай произошел еще вечером 22 мая.

Сегодня, 24 мая, сообщили о новом ДТП с тремя пострадавшими. Водитель и два пассажира получили травмы после того, как «ВАЗ-21060» налетел на бетонный блок.