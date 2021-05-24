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Общество24 мая 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 мая: заторы в шесть баллов сковали город

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 24 мая 2021
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Ленина, проспекте Михаила Нагибина, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Береговой, проспекте Ворошиловском, проспекте Буденновском и проспекте Театральном.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Доватора, Курская, Малиновского, Всесоюзная и улице Портовая. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Немировича-Данченко, Шеболдаева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам 50-летия Ростсельмаша, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова, 38-я Линия.

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