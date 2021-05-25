Московская фирма планирует построить в Ростове крупный промтоварный магазин

Общая торговая площадь должна составить 16,2 тысячи квадратных метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Фирма владельца московского Измайловского рынка получила разрешение на строительство в Ростове крупного «специализированного промтоварного магазина». Информацию об этом опубликовали власти донской столицы.

Речь идет о территории в границах улиц: Еременко - Еляна – Ткачева - Солженицына. Предварительно. Общая торговая площадь должна составить 16,2 тысячи квадратных метров. Здание планируют сделать одноэтажным.

Ранее о возможном строительстве новых рынков на М-4 «Дон» сообщил Олег Дереза. Потенциальный инвестор предложил свои земельные участки в том числе для пострадавших предпринимателей из Аксайского района. Однако пока там нет никакой инфраструктуры. Появление новых точек сейчас только в теории.