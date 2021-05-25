В Ростовской области к утру 25 мая скончались 12 пациентов с COVID-19

Сейчас в больницах лечат 1 418 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 25 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 12 человек с COVID-19. Это 5 женщин и 7 мужчин. У них были сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщили власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 356 человека. Сейчас в больницах лечат 1 418 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 141.

За прошедшие 24 часа заболели 190 жителей Дона. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Ростове - 71, далее идут Батайск, Таганрог и Зерноградский район, где выявили по 7 положительных тестов. Третьими в списке оказались Новочеркасск и Азовский район, там по 6 инфицированных.