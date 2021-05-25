В Ростовской области Последний звонок прозвучал для 53 тысяч выпускников

Школу закончили свыше 15,5 тысячи 11-классников Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в этом году Последний звонок прозвучал для 53 тысяч выпускников. 37 тысяч из них - 9-класскники, свыше 15,5 тысячи - 11-классники. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Глава региона также поздравил молодежь с окончанием обучения.

- Каждый из выпускников задумывается о своем будущем, о своей жизненной дороге. Хочу пожелать всем, чтобы этот выбор был верным, - сказал губернатор на линейке в персиановской школе №61.

Василий Голубев отметил успехи педагогов и учеников и других донских школ. Так, например, учитель математики ростовского лицея Михаил Гуров оказался лучшим на конкурсе «Учитель года России-2020». Кроме того, почти 570 юношей и девушек стали победителями и призёрами этапов школьной олимпиады, их пригласили на занятия в центр «Сириус».

В этом году Последний звонок перенесли из-за траура по погибшим работникам таганрогского "Водоканала"