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Происшествия25 мая 2021 12:57

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину

Жителям Дона напоминают: ж/д пути - место повышенной опасности. Нужно быть предельно внимательными и осторожными
Ангелина СКИБА
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Предположительно, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге

Предположительно, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области на перегоне «Морская - Таганрог» пассажирский поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину. Предположительно, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге. Об этом сегодня, 25 мая, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Это произошло 23 мая. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. После этого будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.

Жителям Дона напоминают, что ж/д пути - зона повышенной опасности. Нужно быть предельно внимательными и осторожными. Около недели назад смертельный случай произошел на перегоне «Локомотивстрой - Новочеркасск». Под колесами состава погибла 23-летняя девушка.

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