В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину

Предположительно, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области на перегоне «Морская - Таганрог» пассажирский поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину. Предположительно, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге. Об этом сегодня, 25 мая, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Это произошло 23 мая. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. После этого будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.

Жителям Дона напоминают, что ж/д пути - зона повышенной опасности. Нужно быть предельно внимательными и осторожными. Около недели назад смертельный случай произошел на перегоне «Локомотивстрой - Новочеркасск». Под колесами состава погибла 23-летняя девушка.