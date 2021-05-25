Обогатилась на «мертвых душах»: директора донской школы подозревают в хищении зарплат

Предполагается, что руководитель присвоила больше 559 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области директора школы подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Также руководитель присвоила больше 559 тысяч рублей, уверены в Следкоме. Сейчас сотрудники ведомства пытаются это доказать. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2018 году злоумышленница приняла на должность гардеробщицы и вахтера фиктивную работницу. Все деньги, которые перечисляли на зарплату несуществующей сотруднице, пошли в карман директора. В данном случае речь идет о более 517 тысячах рублей.

Еще 42 тысячи рублей женщина смогла получить после похожей аферы в 2021 году. Только на этот раз она «трудоустроила» учителя.

В апреле на обогащении за счет несуществующих работников поймали экс-директора ЖКХ Советского района Ростова. Предварительно, мужчина принял на работу 8 сотрудников и получал за них зарплату