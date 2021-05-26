Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 мая: заторы на дорогах оценены в пять баллов

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 мая зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора, Интернациональная и Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Мечникова, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, улице Красноармейская, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, 56-й Армии, Тарновского-Терлецкого и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов, улице Фурмановская, улице Беляева, улице Орбитальная и улице Обсерваторная.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Орская, Алябьева, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и Менжинского.

На Сельмаше заторами скован проспект Шолохова.

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