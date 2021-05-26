В Ростове уволился глава администрации Октябрьского района Юрий Золотарев

Юрий Золотарев представлял районные власти с 2015 года Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове пост главы администрации Октябрьского района покинул Юрий Золотарев. Он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, пояснили в мэрии.

Чиновник представлял районные власти с 22 октября 2015 года. До этого Юрий Золотарев занимал руководящие должности в акционерных обществах угледобывающей направленности, в том числе был директором общества «Донуголь» и возглавлял «Гуковуголь».

Временно исполнять обязанности на освободившейся должности будет начальник городского управления торговли и бытового Константин Тихонов.

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