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Происшествия26 мая 2021 14:54

Скрыл 68 млн рублей: директора донской стройфирмы заподозрили в обмане налоговой

Уже возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование
Ангелина СКИБА
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Обманной схемой злоумышленник пользовался два года

Обманной схемой злоумышленник пользовался два года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области директора строительной фирмы подозревают в уклонении от налогов на 68 млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, злоумышленник создал фиктивный документооборот с недобросовестными организациями и благодаря этому вносил в отчеты ложные сведения. Этой обманной схемой злоумышленник пользовался два года, с 2015 по 2017 год.

Как уточнили в Следкоме, выявить преступление помогли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Сейчас расследование еще ведут - выясняются все детали и обстоятельства преступления.

Ранее в Таганроге задержали бизнесмена, который не выплатил налоговой службе 9 млн рублей. У его предприятия была задолженность, но руководитель перенаправил деньги на счета другой организации

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