В стрингах за покупками: экстравагантная ростовчанка шокировала продацов и посетителей рынка

Девушка в необычном луке пришла на рынок за овощами. Фото: паблик "Ростов. Главный"

В Ростове-на-Дону на рынке «Универсам», что в Западном жилом массиве, внимание покупателей и продавцов привлекла молодая фигуристая девушка. Дело в том, что ростовчанка пришла за овощами, как показалось в начале любопытным зевакам, в стрингах и коротком топе. Однако, если присмотреться внимательно, то становится видно, что на девушке надеты лосины телесного цвета с черными вставками.

Посетители рынка запечатлели даму на фото и выложили снимок в соцсети. Всего за полчаса кадр набрал сотни комментариев и лайков.

Пользователи разделились на два лагеря. Так, одни обвиняли даму в пошлости и в склонности к эксгибиоционизму. Другие, наоборот, встали на защиту экстравагантной дончанки.

Так, многие пользователи, в основном женского пола, отметили, что с такой фигурой можно экспериментировать с имиджем, а значит носить столь необычные вещи. Кроме того, некоторые подписчики городских пабликов напомнили злопыхателям, что мы живем в демократическом обществе, а потому каждый может выглядеть так, как считает нужным.

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