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Происшествия27 мая 2021 17:44

В Ростовской области за торговлю опасными мужскими таблетками заблокировали 10 сайтов

«Чудодейственные» препараты могли нанести вред здоровью покупателей
Ангелина СКИБА
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Мужчинам предлагали якобы дешевые аналоги «Виагры»

Мужчинам предлагали якобы дешевые аналоги «Виагры»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за торговлю мужскими таблетками неизвестного происхождения заблокировали сразу 10 сайтов. Вместо романтики покупатели могли получить серьезные проблемы со здоровьем, рассказали в Росздравнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, нарушение выявили во время плановой проверки интернет-страничек. Ресурсы предлагали представителям сильного пола якобы чудодейственные препараты, которые к тому же называли дешевыми аналогами «Виагры».

При этом владельцы сайтов с потенциально опасными таблетками не имели никаких разрешений на дистанционную торговлю. Похожий случай, но уже с «лекарствами» от гепатита, произошел в начале апреля. Тогда запретили работу 23 порталов, наживающихся на доверчивых людях.

Жителей Дона просят быть осторожными при покупке лекарств через Всемирную паутину. Сначала рекомендуют проверять регистрацию пилюль и микстур на сайте Минздрава России

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