В Ростове 11-летний мальчик попал под колеса иномарки

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на улице Тибетской водитель Hyundai Accent сбил 11-летнего мальчика. Школьник с травмами попал в больницу. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера, 27 мая. Вечером, около 19 часов, мужчина ехал на иномарке по Тибетской со стороны переулка Кленового. В районе дома №18 он вовремя не заметил мальчика, который в неположенном месте перебегал проезжую часть слева направо. К этому моменту автоинспекторы еще устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

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