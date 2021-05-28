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Общество28 мая 2021 11:39

В Ростове впервые выбрали лучшую школьную столовую

Жюри проверили в учебных заведениях качество пищи и санитарное состояние залов, в которых обедают дети
Ангелина СКИБА
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Жюри оценивали помещения по 15 пунктам

Жюри оценивали помещения по 15 пунктам

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове впервые провели конкурс на лучшую школьную столовую. О том, где чище всего и кормят вкуснее, уже известно. Информацию разместили на сайте городской администрации.

Так, лучшей из лучших оказалась столовая естественнонаучного лицея № 11. На втором месте - зал для питания юридической гимназии №9 имени Сперанского. Третье место разделили столовые школ №75 и №115.

Жюри оценивали помещения по 15 пунктам, в том числе обращали внимание на санитарное состояние, качество питания и степень участия родителей в контроле за работой столовой. Теперь этот конкурс будут проводить ежегодно.

В марте этого года питание донских школьников признали лучшим в стране. Такой вывод сделали по итогам опроса детей из 85 регионов страны.