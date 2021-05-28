Жителя Ростовской области осудили за призывы к терроризму

Приговор в законную силу еще не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ростовской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за призывы к терроризму. Также мужчину на 2 года ограничили в администрировании сайтов. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, хулиган разместил «текстовые комментарии и графическое изображение» сомнительного характера еще в 2018 году. Он это сделал это, когда находился на работе в Таганроге.

Стоит отметить, что приговор в законную силу еще не вступил, поэтому мужчина может обжаловать его в Апелляционном военном суде.

В апреле этого в донской столице за поджоги и подготовку покушения осудили банду из Дагестана. Теперь участники преступной группы проведут в колонии строгого режима от 17 до 18 лет.