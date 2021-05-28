Благодаря камерам раскрыли 8 грабежей, 7 угонов и 4 автокражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге камеры системы «Безопасный город» помогли раскрыть 19 преступлений, в том числе 8 грабежей, 7 угонов и 4 автокражи. Также смогли поймать 8 водителей, скрывшихся с мест ДТП, сообщает сайт донского правительства.

В 2021 году на проект, связанный с увеличением количества камер в местах массового скопления людей, уже выделили 260 тысяч рублей. Местные власти уверены, что такое решение поможет в борьбе с криминогенной обстановкой.

Также сейчас обновляют и расширяют сеть экстренного оповещения населения. На данный момент информацию о разного рода ЧП оперативно могут получить 88,6% жителей приморского города.

Всего на сегодняшний день в городских пунктах ЕДДС и полиции за порядком следят с 208 видеокамер, 68 из которых работают в рамках системы «Безопасный город». Причем две камеры этого комплекса обзорные, их установили на высотных инженерных конструкциях.

Ранее стало известно о том, где рассредоточены дорожные камеры в донской столице