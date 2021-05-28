МЧС: «Пожар на улице Пушкина в Азове локализовали»

Погибших, пострадавших и эвакуированных нет Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Пожар на улице Пушкина в Азове локализовали в 14.11. Информация об этом поступила от пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

Сейчас огнем охвачены три хозпостройки, они вспыхнули около 13 часов. Предварительно, огнем охвачено 150 кв. метров. Возгоранию присвоили второй ранг опасности.

На месте происшествия в эти минуты задействовали 55 человек и 15 единиц техники. Погибших, пострадавших и эвакуированных нет, сообщили в МЧС.