В Ростовской области рассмотрят проекты строительства двух торговых комплексов

Речь идет о строительстве двух торговых комплексов Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области планируют построить два торговых комплекса оптовой и розничной торговли. Это проекты потенциальных инвесторов. Соответствующую информацию озвучила и. о. директора департамента потребрынка Наталья Багрянова. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Были одобрены два проекта по размещению оптово-розничных торговых объектов. Сейчас ведется подготовка документов для рассмотрения на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области. В случае одобрения предложения включены в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов», - пояснила Наталья Багрянова.

Предполагается, что в торговых комплексах можно будет продавать продовольственные и непродовольственные товары. На новых площадках смогут работать пострадавшие аксайские предприниматели. Ранее о возможности строительства рынков на территории одного из инвесторов сообщил бизнес-омбудсмен Олег Дереза.

В конце апреля силовики и полицейские оцепили в Аксайском районе сразу несколько рынков. После этого всем, кто там торговал, взамен предложили свыше 9 тысяч свободных торговых мест в Ростове, но часть предпринимателей оказались недовольны выделенными местами.