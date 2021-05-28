МЧС: «В Ростове к открытию купального сезона готовы три пляжа»

Купальный сезон откроют уже 1 июня Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

В Ростове к открытию купального сезона готовы три пляжа. Речь идет о зонах отдыха на Зеленом острове и левом берегу Дона, а также о прибрежной полосе в районе улицы Капустина (пляж «Дружба»). Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Территории уже прошли техническое освидетельствование и с 1 июня готовы принять отдыхающих, - подчеркнули в ведомстве.

До этого дно водоемов обследовали водолазы. Также владельцы получили заключение Роспотребнадзора о качестве воды и песка. Интересно, что один из пляжей - тот, который на Северном - власти Ростова не собирались открывать и даже официально заявляли об этом ранее.

Сейчас в регионе еще осматривают территории, предназначенные для массового отдыха. К 10 июня будут известны окончательные результаты, но уже сейчас всего планируют открыть 117 пляжей.