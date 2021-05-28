Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 мая: город скован семибалльными заторами

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, улице Максим Горького, проспекте Ленина, проспекте Михаила Нагибина, улице Шаумяна, улице Береговой, улице Мечникова, улице Текучева, проспекте Ворошиловском и проспекте Соколова.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Курская, Цезаря Кунникова, Доватора, Малиновского, Лесопарковая, Всесоюзная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Шеболдаева, Орбитальная, Обсерваторная, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Каскадная, Орская, Вятская и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

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