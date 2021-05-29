Жара и ливень: в Ростове-на-Дону резко изменится погода

В Ростове в ближайшие часы прогнозируют сильный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют резкую смену погоду. Так, в субботу, 29 мая, ближе к вечеру пойдет дождь, который будет продолжаться и ночью.

Температура воздуха утром в этот день будет колебаться от +27 до +28 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов. Вечером + 26, а ночью +19.

В воскресенье, 30 мая, в первой половине дня также обещают сильный дождь. При этом утром температура воздуха будет 17-20 градусов тепла, днем прогреется до 23, а вечером и ночью в донской столице будет 18 градусов тепла.

Кстати, синоптики рассказали и о том, каким в Ростове будет июнь. Возможны кратковременные грозовые дожди, сильный ветер. Синоптик не исключает и ливней. — По ночам температура будет составлять плюс 14 — 19 градусов. В северных районах возможно понижение до плюс восьми. Днем столбик термометра может достигать плюс 21 — 26 градусов, — поясняет Виктория Антоненко

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