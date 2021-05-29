На Дону женщина обманула любительницу животных, продав кота ценой сто тысяч рублей с огромной скидкой

Полицейские оперативно раскрыли мошенничество Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области в отдел полиции в Сальске с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что увидела на известном интернет-сайте объявление о продаже котенка породы «Сервал» по очень низкой цене. Кошки этой породы обычно намного крупнее остальных своих сородичей и имеют окрас, как у леопарда, и уши, как у рыси. Такие красавицы стоят сто тысяч рублей.

А на онлайн-доске с объявлениями животное предлагали приобрести всего за 32 тысячи.

Женщина долго переписывалась с продавцом из Сальска перед тем, как договориться о покупке. В итоге продавец и покупатель сошлись на том, что встретятся в Москве для передачи котенка из одних рук в другие. После этого пострадавшая перевела псевдо-заводчице на счет 32 тысячи рублей. А дальше продавец перестала выходить на связь.

Полицейские быстро вычислили злоумышленницу. Ею оказалась 23-летняя жительница Сальска. Она специально выставила фото чужого котенка, не имея его в наличии. А деньги за животное подозреваемая потратила на свои нужды.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Если суд признает вину, то злоумышленнице может грозить до пяти лет тюрьмы.

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