Дроны будут ловить нарушителей правил дорожного движения в Ростовской области

В Ростовской области нарушителей ПДД булут "ловить" дроны Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Теперь, кроме инспекторов ДПС и камер видеонаблюдения, фиксировать нарушителей ПДД станут дроны. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Дронов в небо запустят в июне. Для начала такие «воздушные» рейды проведут на трассе Ростов – Волгодонск с маршрутом облета беспилотников в Аксайском и Багаевском районах.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице изменились правила сдачи экзаменов на права. С первого апреля сделать это стало сложнее, чем раньше.

Так, навыки, который показывали на площадке, теперь будут отрабатывать в реальной дорожной ситуации.

- Новые правила позволяют использовать для этого как экзаменационную площадку, так и городские условия. Во время практического экзамена кандидата на получение прав могут попросить заехать на автодром для демонстрации соответствующих навыков. После чего экзамен продолжится в городе, - рассказали в ведомстве.

При этом водителя могут попросить прокатиться как и по центру города, так и в местах, где машин намного меньше.

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