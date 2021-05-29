«Не могу удержаться, секс прет»: «Мисс Россия» восхитила поклонников кошачьими глазами

Татьяна Котова рассказала, почему ей не нравится известный мессенджер. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова всегда удивляет поклонников стильными луками. Так, девушка опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» селфи из салона машины.

На снимке видно, что Татьяна долго работала над макияжем. Необычные стрелки над верхним веком сделали ее глаза похожими на кошачьи. Прическа у девушки также оригинальная – коса, начинающаяся от самой макушки.

Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию.

- Вот не могу удержаться. Вижу Таню в ленте и автоматом ставлю лайк. Секс прет, - написал один из них.

Под снимком модель написала пост, в котором сообщила о том, чем ее раздражает один из известных мессенджеров.

- Всем привет! А вы любите слушать длинные бесполезные аудио-сообщения на несколько минут? Я страшно не люблю такие смс. Это, конечно, не относится к рассказам подружки про ее нового красавчика из бара,- рассказала Татьяна фанатам.

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