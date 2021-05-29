В Ростове-на-Дону ребенок умер, выпав с 13-ого этажа

Особенно внимательным надо быть к открытым окнам, если в доме есть ребенок. Фото: пресс-служба областного правительства

В донской столице следственные органы выясняют детали происшествия, в результате которого погиб ученик четвертого класса. Трагедия произошла в пятницу, 28 мая, около семи часов вечера.

Десятилетний мальчик забрался на подоконник и, по предварительным данным, облокотился на антимоскитную сетку. Конструкция не выдержала вес ребенка, он полетел вниз с высоты 13-ого этажа. Шансов выжить у мальчик не было. Он погиб на месте трагедии. Известно, что ребенок рос в полной и благополучной семье.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что похожий случай произошел в Сальске. Там из окна квартиры на четвертом этаже выпал восьмилетний мальчик. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются ростовские врачи.

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