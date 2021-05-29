В Ростовской области задержанный в камере избил троих полицейских

Сотрудники полиции получили травмы на рабочем месте Фото: Артем КИЛЬКИН

В Морозовске Ростовской области сотрудники полиции получили травмы прямо на рабочем месте. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на них напал задержанный.

32-летнего мужчину, который уже был судим за кражу, вновь поймали на нарушении закона. На время предварительного следствия дончанина посадили в изолятор. А когда настало время допроса, вывели из камеры, чтобы отвести к следователю. Но подозреваемому, видимо, показалось, что у него мало проблем с законом.

Он набросился на сопровождавших его полицейских с кулаками. В итоге дебошир «наградил» тумаками 20-летнего стажера на должности полицейского поста охраны, 23-летнего сержанта и дежурного группы, 47-летнего лейтенанта. Оперативники получили ушибы и ссадины.

А хулиган - очередное уголовное дело, возбужденное на этот раз по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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