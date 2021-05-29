Жительница Ростовской области из-за чрезмерного волнения помогла обогатиться мошенникам

Полиция занимается расследованием мошенничества Фото: Артем КИЛЬКИН

В Миллерово Ростовской области местная жительница пришла в полицию с заявлением о краже денег с ее банковского счета.

Потерпевшая рассказала, что ей настойчиво звонили с неизвестного московского номера. Когда женщина ответила на звонок, человек на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что со счетом происходят подозрительные действия, которые выглядят как попытки несанкционированного списания денег. Женщина запаниковала и растерялась, так на карте хранила все свои сбережения.

Лжесотрудник успокоил свою жертву и предложил выполнить ряд несложных операций, чтобы защитить ее накопления.

- Следуя указаниям мошенника, дончака назвала данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, после чего с ее счета было похищено более 174 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

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