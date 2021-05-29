Танк времен Великой Отечественной войны эвакуировали в Ростове

Эвакуатор увез танк в неизвестном направлении. Фото: паблик "Типичный Ростов"

Необычный случай произошел в Ростове-на-Дону в субботу днем, 29 мая. На улиц городе прохожие заметили эвакуатор, на платформе которого стоял танк времен Великой Отечественной войны. Ситуацию запечатлели на фото, а потом выложили снимок в городской паблик.

Пост за несколько минут собрал десятки лайков и к комментариев.

- Ростовские эвакуаторы могут эвакуировать даже из другого времени, - написал подписчик.

- Ростовские эвакуаторы достанут везде, - выразил свое мнение другой комментатор.

- В 43 году неправильно припарковали, хозяин не успел подбежать? – пошутил третий.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что теперь за дорогами в регионе будут следить дроны. Более подробно о "воздушном" рейде читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дроны будут ловить нарушителей правил дорожного движения в Ростовской области

Рассказываем, где и когда (подробнее)